Mondial U17 : le Maroc pulvérise la Nouvelle-Calédonie (16-0)

La sélection marocaine des moins de 17 ans a réagi de manière spectaculaire ce dimanche 9 novembre, lors de son dernier match de groupe à la Coupe du monde au Qatar. Après deux défaites initiales, les Lionceaux de l’Atlas ont battu la Nouvelle Calédonie sur un score fleuve (16-0)
Cette large victoire, si elle ne garantit pas la qualification, renforce considérablement les chances du Maroc de terminer parmi les meilleurs troisièmes du tournoi. Les Lionceaux de l’Atlas doivent désormais attendre les résultats des autres groupes pour connaître leur sort définitif dans cette Coupe du monde.
Autres articles
-
Mondial U17 : le Sénégal écrase les Émirats arabes unis et se qualifie pour les 16es de finale
-
Le message d’Hugo Ekitiké à Kylian Mbappé, la presse espagnole fait une demande folle à Griezmann
-
Ligue 1 (J2) : AJEL se relance, Guédiawaye FC rechute et plonge en zone rouge
-
Premier League : Manchester United arrache le nul face à Tottenham au terme d’une fin de match folle
-
Coupe du Monde U17 : La Zambie brille encore, l'Egypte résiste, la Côte d'Ivoire peine