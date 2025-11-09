Mondial U17 : le Maroc pulvérise la Nouvelle-Calédonie (16-0)

Cette large victoire, si elle ne garantit pas la qualification, renforce considérablement les chances du Maroc de terminer parmi les meilleurs troisièmes du tournoi. Les Lionceaux de l’Atlas doivent désormais attendre les résultats des autres groupes pour connaître leur sort définitif dans cette Coupe du monde.

La sélection marocaine des moins de 17 ans a réagi de manière spectaculaire ce dimanche 9 novembre, lors de son dernier match de groupe à la Coupe du monde au Qatar. Après deux défaites initiales, les Lionceaux de l’Atlas ont battu la Nouvelle Calédonie sur un score fleuve (16-0)