Mondial U17 : le Portugal pulvérise le Maroc (6-0)

Une qualification déjà assurée pour le Portugal

Grâce à cette victoire, les U17 portugais valident officiellement leur qualification pour les huitièmes de finale du Mondial, tout en prenant seuls la tête du groupe B.

Avec six points, ils mettent le Maroc et la Nouvelle-Calédonie à distance. Un simple match nul face au Japon, ce dimanche 9 novembre, suffira pour que la Seleção termine première de son groupe et affiche ses grandes ambitions aux yeux du monde entier.

Le Portugal continue d’impressionner au Qatar. Après une démonstration face à la Nouvelle-Calédonie (6-1), les jeunes lusitaniens ont confirmé leur supériorité ce jeudi en infligeant une nouvelle gifle à la sélection marocaine (6-0). Un succès éclatant qui propulse la Seleção dans le tableau final du Mondial U17 avec deux victoires en autant de matchs.