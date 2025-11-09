Mondial U17 : le Sénégal écrase les Émirats arabes unis et se qualifie pour les 16es de finale

Le Sénégal a livré une démonstration ce dimanche en écrasant les Émirats arabes unis 5-0 lors de la troisième et dernière journée de la Coupe du monde U17 au Qatar.
Portés par un triplé de Bakary Sonko, ainsi que des buts de Malick Cissé et Victor E. Mendy, les “Lionceaux” bouclent la phase de groupes en tête de la poule C avec 7 points et une différence de buts de +6.
Ils devancent ainsi la Croatie (7 pts, +5) et valident leur ticket pour les seizièmes de finale du Mondial U17.
