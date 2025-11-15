Mondial U17 : les “Lionceaux” stoppés en 16ᵉ de finale par l’Ouganda

Les “Lionceaux” ont été cueillis à froid dès la 14ᵉ minute, sur une superbe frappe lointaine de Walusimbi qui n’a laissé aucune chance à Vincent Gomis. Malgré leurs efforts, les jeunes Sénégalais n’ont pas réussi à revenir au score.

Après une phase de groupes maîtrisée, ponctuée de deux victoires et d’un match nul, les protégés de Pape Ibrahima Faye s’arrêtent au stade des 16ᵉ de finale et manqueront ainsi une place en huitièmes dans ce Mondial U17 organisé au Qatar.

L’équipe nationale U17 du Sénégal voit son aventure s’achever en seizièmes de finale de la Coupe du monde de la catégorie, après sa défaite 1–0 face à l’Ouganda ce samedi.