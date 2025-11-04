Mondial U17 : lourde défaite pour la Côte d’Ivoire, l’Égypte et la Zambie démarrent fort

La Côte d’Ivoire s'est inclinée sur le score de (4-1) devant la Suisse. Les Ivoiriens se retrouvent bons derniers du groupe F, à égalité avec le Mexique, défait 1-2 par la Corée du Sud.

Victoire de l'Egypte et de la Zambie

Après la désillusion ivoirienne, l'Egypte avait à coeur de redorer le blason du continent. C'est chose faite avec une victoire 4-1 face à la modeste sélection d'Haïti. Les Pharaons prennent la tête du groupe E, devant le Venezuela, vainqueur surprise de l'Angleterre (2-0).

La Zambie s'impose quant à elle face à l'Indonésie (3-1) et se retrouve deuxième du groupe H, derrière le Brésil, auteur du carton du jour (7-0) face au Honduras.

La Côte d’Ivoire et l’Égypte ont fait leur entrée en lice au Mondial U17, ce mardi 4 novembre au Qatar. Les jeunes Éléphants ont lourdement chuté face à la Suisse (1-4), tandis que les Pharaons ont dominé Haïti sur le même score. De son côté, la Zambie a assuré l’essentiel en s’imposant 3-1 contre l’Indonésie.