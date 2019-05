Mondial U20 - Le Sénégal se qualifie en huitième de finale

Le Sénégal vient de valider sa qualification en 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en battant la Colombie (2-0). Youssouf Dabo et ses hommes avaient besoin d’une victoire pour retrouver les 8es de finales. Ce qu’ils ont réussi en dominant leur adversaire sur le score de deux but à zéro (2-0). Ibrahima Niane avait ouvert le score sur penalty à la 34e minute de jeu. Au retour des vestiaires, John Lopy a doublé la mise encore sur penalty. Cette victoire permet aux Lionceaux de se qualifier en 8e de finale avant le denier match de la poule, avec 6 points après deux journées. Le Sénégal affrontera la Pologne, pour la 3e et dernière journée de la poule A.