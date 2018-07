Mondial basket 2019 : les «Lions» terminent en beauté face au Mozambique

Les «Lions» du basket, déjà qualifiés pour le second tour des éliminatoires, zone Afrique, de l’édition 2019 de la Coupe du monde de la discipline, ont conforté leur place de leaders du groupe D en dominant (78-63) le Mozambique, dimanche, à l’issue de la phase retour du premier tour, rapporte APS.



Cette rencontre, qui s’est déroulée au stadium Marius Ndiaye, à Dakar, comptait pour la dernière journée de ce tournoi qui se déroulait au stadium Marius Ndiaye, à Dakar.



Avec quatre victoires contre une seule défaite, l’équipe nationale du Sénégal figure parmi les 11 autres ayant obtenu leur ticket pour le second tour de ces éliminatoires, qui va mettre aux prises 12 équipes divisées en deux groupes (E et F) de 6 chacune. Les protégés du coach Abdourahmane Ndiaye "Adidas" ne se sont véritablement détachés de leurs adversaires du jour que dans le dernier quart temps de cette rencontre.



Pour la toute première fois, la compétition phare de la FIBA regroupera 32 équipes et aura lieu du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine.