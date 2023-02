Mondial des clubs: Al-Ahly /Auckland City en ouverture ce mercredi, en attendant le Real

Al-Ahly, vice-champion d'Afrique la saison dernière battu par le Wydad Casablanca, est le club ayant remporté le plus de Ligues des champions d'Afrique, avec dix sacres.

Auckland City est également le club le plus titré en Ligue des champions de l'Océanie, avec dix couronnes.



Le vainqueur de cette rencontre affrontera ensuite samedi à Tanger le club américain des Seattle Sounders, qui a décroché en mai 2022 sa première Ligue des champions de la CONCACAF

L'équipe qui remportera ce match sera ensuite opposée en demi-finale au Real Madrid, tenant de la Ligue des champions, le 8 février à Rabat.



Le club espagnol, déjà détenteur du record de victoires dans l'épreuve, a l'occasion de glaner un cinquième Mondial des clubs après 2014, 2016, 2017 et 2018.



Dans l'autre partie du tableau, les Marocains du Wydad Casablanca, sacrés en Ligue des champions de la CAF, et les Saoudiens d'Al-Hilal, tenants de la Ligue des champions d'Asie, se disputeront samedi à Rabat le droit de rencontrer en demi-finale le 7 février à Tanger les Brésiliens de Flamengo, qui ont décroché en octobre dernier leur troisième Copa Libertadores,



Cette compétition verra pour la première fois les arbitres expliquer au public les décisions de la VAR.





Programme de la 19ème édition

1er tour

Mercredi 1er février 2023

19h00 Al-Ahly (EGY) / Auckland City (NZL)



Samedi 4 février 2023

14h30 Wydad AC (MAR) - Al-Hilal (KSA)

Al-Ahly (EGY)-Auckland City (NZL)

17h30 Seattle Sounders (USA)/Vq



½ finales

Mardi 7 février 2023

19h00 Flamengo (BRA) / Vq

Wydad AC (MAR) - Al-Hilal (KSA)



Mercredi 8 février 2023

19h00 Real Madrid (ESP)/Al-Ahly (EGY)

Seattle Sounders (USA) ou Auckland City (NZL) ou Seattle Sounders (USA)



Samedi 11 février 2023

15h30 3ème place

19h00 Finale