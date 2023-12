Mondial féminin de handball : la France sacrée championne du monde pour la troisième fois

L’équipe de France est sur le toit du monde ! Les Bleues sont venues à bout des Norvégiennes lors de la finale du Mondial féminin de handball (31-28), ce dimanche 17 décembre 2023. Les Françaises remportent leur troisième titre mondial et prennent leur revanche sur la Norvège, après la cruelle défaite en 2021.



Quelle finale de la part de l’équipe de France ! Les Bleues ont maîtrisé leur meilleur ennemi, la Norvège (31-28), pour remporter leur troisième titre mondial (après 2003 et 2017), ce dimanche 17 décembre. Les joueuses d’Olivier Krumbholz ont été impériales de la première à la dernière minute de cette rencontre et prennent leur revanche sur les Norvégiennes, qui les avaient battues en 2021 à ce même stade de la compétition.



Après un début de match très équilibré, les Françaises ont rapidement pris la mesure de leurs adversaires pour prendre l’avantage. Si elles n’ont jamais réussi à marquer ce fameux but du +5 qui aurait pu les tranquilliser, elles n’ont pas vraiment été inquiétées.



Cette performance permet également aux Françaises de préparer les Jeux olympiques de Paris 2024 idéalement. Le sélectionneur Olivier Krumbholz boucle la boucle au Mondial, lui qui était des deux titres précédents en 2003 et 2017.





Avec Ouest-France