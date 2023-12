Mondial handball féminin : Cameroun – Sénégal, duel de « Lionnes » pour sauver l’honneur

Éliminées de la course au titre, l’équipe du Sénégal et celle du Cameroun s’affrontent ce lundi (14h30 GMT), match comptant la 3e et dernière journée du tour principal du Mondial de handball. Le vainqueur terminera à la 5e place du groupe I. C’est le principal enjeu de duel de « Lionnes ».



Le Sénégal a récemment battu le Cameroun en amical avant le Mondial. Les Sénégalaises doivent rééditer cette performance pour ne pas se retrouver à la dernière place du groupe.



Un billet reste à prendre après la qualification de la Suède. La Croatie et la Hongrie se disputent le dernier billet pour les quarts.