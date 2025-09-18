Réseau social
Mondiaux d'athlétisme 2025: Saly Sarr signe un exploit historique au triple saut



L’athlète sénégalaise Saly Sarr a réalisé une performance historique ce jeudi en finale du triple saut aux Championnats du monde d’athlétisme à Tokyo.
 
La sauteuse sénégalaise a pris une superbe 6ᵉ place grâce à un bond de 14,55 m, battant ainsi son record personnel (14,41 m). Avec ce résultat, elle devient la première sénégalaise à intégrer le Top 6 mondial dans cette discipline.
 
Le podium a été dominé par la Cubaine Leyanis Pérez Hernández, sacrée championne du monde avec un saut à 14,94 m, soit la meilleure performance mondiale de l’année. Elle devance la Dominicaine Thea Lafond (14,89 m, meilleure marque de sa saison) et la Vénézuélienne Yulimar Rojas (14,76 m).
 
Moussa Ndongo

Jeudi 18 Septembre 2025 - 16:39


