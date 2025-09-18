Mondiaux d'athlétisme 2025: Saly Sarr signe un exploit historique au triple saut

La sauteuse sénégalaise a pris une superbe 6ᵉ place grâce à un bond de 14,55 m, battant ainsi son record personnel (14,41 m). Avec ce résultat, elle devient la première sénégalaise à intégrer le Top 6 mondial dans cette discipline.

Le podium a été dominé par la Cubaine Leyanis Pérez Hernández, sacrée championne du monde avec un saut à 14,94 m, soit la meilleure performance mondiale de l’année. Elle devance la Dominicaine Thea Lafond (14,89 m, meilleure marque de sa saison) et la Vénézuélienne Yulimar Rojas (14,76 m).

L’athlète sénégalaise Saly Sarr a réalisé une performance historique ce jeudi en finale du triple saut aux Championnats du monde d’athlétisme à Tokyo.