Mondiaux d'athlétisme 2025: Saly Sarr signe un exploit historique au triple saut

L’athlète sénégalaise Saly Sarr a réalisé une performance historique ce jeudi en finale du triple saut aux Championnats du monde d’athlétisme à Tokyo.
La sauteuse sénégalaise a pris une superbe 6ᵉ place grâce à un bond de 14,55 m, battant ainsi son record personnel (14,41 m). Avec ce résultat, elle devient la première sénégalaise à intégrer le Top 6 mondial dans cette discipline.
Le podium a été dominé par la Cubaine Leyanis Pérez Hernández, sacrée championne du monde avec un saut à 14,94 m, soit la meilleure performance mondiale de l’année. Elle devance la Dominicaine Thea Lafond (14,89 m, meilleure marque de sa saison) et la Vénézuélienne Yulimar Rojas (14,76 m).
Autres articles
-
Classement FIFA : le Sénégal conserve sa 18ᵉ place mondiale et reste dauphin du Maroc en Afrique
-
L’hécatombe de blessures se poursuit dangereusement au PSG
-
Strasbourg : la sortie explosive de Marc Keller après les attaques contre Emegha
-
Ligue des Champions AFC 2 : Sadio Mané buteur lors du festival offensif d’Al Nassr (5-0)
-
Ligue des Champions : le Bayern Munich dompte Chelsea, Liverpool s’offre l’Atlético sur le fil, Thuram et l’Inter Milan matent l’Ajax Amsterdam