Mondiaux d’athlétisme : Louis François Mendy débute ce lundi sur 110m haies !

Après l’élimination de Mamadou Fall Sarr au 400 m haies, le Sénégal mise désormais sur trois représentants dont Louis François Mendy qui sera sur la piste ce lundi matin.
L’athlète sénégalais entre en lice ce lundi aux Championnats du monde d’athlétisme, disputés au Stade national de Tokyo. Son épreuve du 110 m haies est programmée à 11h23 (GMT).
Après l’élimination de Mamadou Fall Sarr au 400 m haies, le Sénégal mise désormais sur trois représentants dont Louis François Mendy qui sera sur la piste ce lundi matin.
L’athlète sénégalais entre en lice ce lundi aux Championnats du monde d’athlétisme, disputés au Stade national de Tokyo. Son épreuve du 110 m haies est programmée à 11h23 (GMT).
Avec Wiwsport
L’athlète sénégalais entre en lice ce lundi aux Championnats du monde d’athlétisme, disputés au Stade national de Tokyo. Son épreuve du 110 m haies est programmée à 11h23 (GMT).
Après l’élimination de Mamadou Fall Sarr au 400 m haies, le Sénégal mise désormais sur trois représentants dont Louis François Mendy qui sera sur la piste ce lundi matin.
L’athlète sénégalais entre en lice ce lundi aux Championnats du monde d’athlétisme, disputés au Stade national de Tokyo. Son épreuve du 110 m haies est programmée à 11h23 (GMT).
Avec Wiwsport
Autres articles
-
Milan : Amadou Chérif Diouf annonce une série de réformes pour la diaspora sénégalaise
-
Procès Bolsonaro: l'ex-président brésilien condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État
-
La liberté de la presse au plus bas depuis cinquante ans, selon le rapport Idea sur la démocratie
-
Présidentielle en Côte d'Ivoire: cinq candidatures retenues, celles de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo rejetées
-
Niger: le directeur du journal «Le Courrier» envoyé en prison après une plainte du Premier ministre