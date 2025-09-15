Réseau social
Mondiaux d’athlétisme : Louis François Mendy débute ce lundi sur 110m haies !



Mondiaux d’athlétisme : Louis François Mendy débute ce lundi sur 110m haies !
Après l’élimination de Mamadou Fall Sarr au 400 m haies, le Sénégal mise désormais sur trois représentants dont Louis François Mendy qui sera sur la piste ce lundi matin.

L’athlète sénégalais entre en lice ce lundi aux Championnats du monde d’athlétisme, disputés au Stade national de Tokyo. Son épreuve du 110 m haies est programmée à 11h23 (GMT).

Avec Wiwsport 
Aminata Diouf

Lundi 15 Septembre 2025 - 11:24


