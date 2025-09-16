Mondiaux d’athlétisme : Louis François Mendy éliminé en demi-finale du 110 m haies

Louis François Mendy a été éliminé en demi-finale du 110 m haies ce mardi à Tokyo dans le cadre des championnats du monde d’athlétisme.
L’aventure s’arrête en demi-finale pour Louis François Mendy. Après s’être qualifié en terminant quatrième de sa série, l’athlète sénégalais s’est complètement manqué ce mardi. Il n'a pas pu terminer sa course et ne verra donc pas la finale.
