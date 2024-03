Montagne Elbrouz : l’alpiniste sénégalais était à 200 m de son objectif

L’alpiniste sénégalais, Mohamed Rassoul Tounkara, a fait parler de sa bravoure légendaire en allant à l’assaut de la montagne Elbrouz (5 600 m) en Russie, à -37 degrés. L’assaut a duré 8 jours (du 23 février au 02 mars 2024).



Selon son chargé de communication, il était à 200 m d’atteindre son objectif. « A 5 400 m, son guide faisait l'agonie et l'athlète a préféré sauver cette vie qu'à atteindre son objectif, qui n'était qu'à 200 m. Il est présentement sur le chemin du retour, en escale en Turquie », explique Mame Abdoulaye Tounkara.





Mohamed Rassoul Tounkara n’est pas à son premier exploit. Il a acquis sa renommée en bravant à ses risques et périls, 4 807 mètres d’altitude pour faire flotter le drapeau du Sénégal au sommet du Mont-Blanc.



En 2022, l’ingénieur en informatique avait franchi le mont Toubkal, point culminant du Haut Atlas et du Maroc.