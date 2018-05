Mort de l'étudiant Fallou Sène : Mary Teuw Niane face à la presse ce vendredi

Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation va se prononcer sur les événements dramatiques qui sont survenus mardi 15 mai à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et qui ont conduit à la mort par balle de l'étudiant Mohamed Fallou Sène.



Mary Teuw Niane dont ses services disent qu'il était hors du territoire au moment des faits s'est fendu d'un communiqué pour appeler à la sérénité. Ce vendredi il va s'expliquer de vive voix sur cette affaire qui secoue le pays et le monde universitaire.