Mort de la mareyeuse Ndoumbé Ndiaye : les résultats de l'autopsie dévoilés

L'enquête sur la mort tragique de Ndoumbé Ndiaye, la mareyeuse agressée le 20 juillet dernier dans le quartier de Darou Salam à Thiès, connaît de nouveaux développements. Selon les résultats de l'autopsie, le décès est survenu « dans le contexte d'une cardiomyopathie hypertrophique et ischémique décompensée », bien que la victime présentait également « des plaies superficielles et un hématome du cuir chevelu ».



Dans la nuit du 20 juillet, Ndoumbé Ndiaye accompagnait sa coépouse qui se rendait à Dakar lorsqu'elle a été sauvagement attaquée par trois individus armés de machettes. Les agresseurs lui ont porté des coups à la tête et aux bras avant de la dépouiller. Transportée à l'hôpital, elle succombera à ses blessures une semaine plus tard.



Les investigations ont permis l'arrestation d'un des suspects, M. Sarr, placé sous mandat de dépôt depuis le 23 juillet. Mardi dernier, à la demande du procureur de Thiès, il a été extrait de prison pour un nouvel interrogatoire. « Entendu par les enquêteurs de la police du premier arrondissement de Thiès, le suspect a ensuite été déféré au parquet le même jour », rapporte L'Observateur. Cependant, l'audience n'a pu se tenir en raison de la grève des greffiers, contraignant son retour en détention en attendant une nouvelle comparution.



Le journal L'Observateur révèle un élément important : la défunte gérait une tontine dans son quartier. Cette activité aurait pu faire d'elle une cible privilégiée pour ses agresseurs, toujours en fuite pour deux d'entre eux.



Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur les autres suspects impliqués dans ce crime qui a bouleversé la communauté de Darou Salam.



