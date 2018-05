"Morts par la France" : une BD pour réhabiliter les tirailleurs du massacre de Thiaroye

"Camp militaire des troupes coloniales. Thiaroye, Sénégal, 1er décembre 1944". Des coups de feu éclatent. Des rafales de mitrailleuses déchirent l’air. Les corps tombent. La terre se gorge de sang. Dès les premières pages de "Morts par la France" (Editions les Arènes), publié le 2 mai, le massacre de Thiaroye apparaît dans toute sa brutalité. Alors que la France vit ses derniers mois de guerre, l’armée tricolore vient de commettre l’irréparable. Des militaires français ont tiré sur leurs frères d’armes, des tirailleurs sénégalais, anciens prisonniers de guerre tout juste rapatriés, qui réclamaient le paiement de leurs soldes. Le bilan est lourd. Trente-cinq tués, selon les autorités à l’époque.Soixante-quatorze ans après les faits, Pat Perna et Nicolas Otero ont choisi de mettre en lumière à travers une bande dessinée cette date sombre de l’histoire de France. Un épisode longtemps occulté. "Je n’en avais jamais entendu parler comme la grande majorité des Français", explique le scénariste Pat Perna. "Alors que quand vous vous rendez au Sénégal et à Dakar en particulier, tout le monde connaît cette histoire. C’est vraiment une plaie béante et qui continue d’empoisonner nos rapports avec de nombreux pays africains".La suite à lire sur France24