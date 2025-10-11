Mouhamed Bilal Diatta plaide pour des sanctions contre les responsables de Pastef qui ternissent l’image du parti

Dans un entretien accordé à L’Observateur, Mouhamed Bilal Diatta, maire de Keur Massar Sud et membre de Pastef, est revenu sur les relations tendues avec son camarade de parti, Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord, qu’il accuse « d'ingérence ».



Il reproche à Adama Sarr d’être intervenu dans sa commune, accompagné de jeunes, lors des opérations de déguerpissement des marchands ambulants, provoquant « insultes et tensions ».



« Je n'ai aucun intérêt à me quereller avec un collègue. Mais la vérité doit être dite : ce n'est pas normal qu'un maire quitte sa zone pour venir dans la mienne avec des jeunes qui insultent et provoquent. Il a parlé d'un matériel de déguerpissement qu'il aurait fourni, ce qui est faux », a-t-il fait savoir.



Pour Bilal Diatta, la situation appelle à une réforme au sein de Pastef. « Il faut une réforme profonde : tout responsable qui nuit à l'image du Pastef doit être sanctionné, moi y compris, s'il le faut ».