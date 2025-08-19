Mousson au Pakistan: un nouveau bilan fait état de près de 400 morts

Au moins 393 personnes ont été tuées depuis le 14 août dans des pluies de mousson torrentielles au Pakistan, ont annoncé, mardi 19 août, les autorités, alors que les opérations se poursuivent pour sortir des dizaines de corps encore ensevelis.
Parmi ces décès, détaille l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA), 356 ont été enregistrés dans la seule province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest frontalier de l'Afghanistan. Au total, ajoute la NDMA, 706 Pakistanais sont morts depuis le 26 juin de la mousson, censée durer jusqu'à la mi-septembre.
Parmi ces décès, détaille l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA), 356 ont été enregistrés dans la seule province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest frontalier de l'Afghanistan. Au total, ajoute la NDMA, 706 Pakistanais sont morts depuis le 26 juin de la mousson, censée durer jusqu'à la mi-septembre.
Autres articles
-
La Russie a rendu les corps de 1000 soldats ukrainiens, selon Kiev
-
En pleine vague de chaleur, plusieurs morts en Espagne en proie aux incendies géants
-
Gaza: la mobilisation pour que cesse la guerre augmente en Israël et les femmes sont aux premiers rangs
-
Espagne : 8 interpellations après des émeutes racistes à Torre-Pacheco
-
La Russie condamnée par la CDEH pour de multiples violations des droits humains en Ukraine