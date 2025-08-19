Mousson au Pakistan: un nouveau bilan fait état de près de 400 morts

Au moins 393 personnes ont été tuées depuis le 14 août dans des pluies de mousson torrentielles au Pakistan, ont annoncé, mardi 19 août, les autorités, alors que les opérations se poursuivent pour sortir des dizaines de corps encore ensevelis.



Parmi ces décès, détaille l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA), 356 ont été enregistrés dans la seule province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest frontalier de l'Afghanistan. Au total, ajoute la NDMA, 706 Pakistanais sont morts depuis le 26 juin de la mousson, censée durer jusqu'à la mi-septembre.