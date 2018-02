Moustpha Cissé Lo annonce sa candidature pour la mairie de Dakar en 2019 et à la présidence de...

L'actuel président du Parlement de la Cedeao annonce sa candidature pour la mairie de Dakar en 2019. Moustapha Cissé Lo qui a qualifié les leaders de l'opposition de chômeurs qui ne participent pas au Pib, s'est dit prêt à briguer et le poste de maire de Dakar et celui de président de l'assemblée nationale.

"Les Gackou, les Sonko, les Idrissa Seck..; tous ceux-là, ils chôment. Je paie la douane, je paie les impôts. Mon Gie paie les impôts. Les autres qui ne paient pas, ils volent notre argent. Moi, je serai candidat pour la mairie de Dakar en 2019. Et je serai candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale, à l fin de mon mandat", a-t-il dit sur la Rfm avant d'ajouter qu'il sera aussi candidat à la présidence de la République, après le départ de Macky Sall.