Mozambique: 15 000 personnes encore menacées après le passage du cyclone Idai

Le passage du cyclone Idai a ravagé une partie de l’Afrique de l’Est. L'ONU estime qu'au Malawi, près d'un million de personnes ont été affectées et plus de 80 000 d'entre elles ont dû quitter leurs foyers. Au Zimbabwe, il y a plus de 100 morts et près de 200 000 personnes touchées. Autre pays fortement touché, c'est le Mozambique et particulièrement la région de Beira. Plus de 200 victimes ont déjà étaient comptabilisés et sur place, les secours se débattent toujours.