Mpox : guérison du cas importé au Sénégal, le pays ne compte plus aucun cas positif

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé ce lundi « la guérison complète du patient diagnostiqué positif au Mpox le 22 août dernier. » Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, le malade, pris en charge par les équipes médicales, a été déclaré rétabli et a quitté l’hôpital ce 1er septembre.
«les trente (30) personnes identifiées comme contacts ont fait l’objet d’un suivi rigoureux par les services sanitaires, sans qu’aucun cas suspect n’ait été détecté à ce jour. Le Sénégal ne compte actuellement aucun cas positif de Mpox », précise le ministère.
Toutefois, le ministère appelle la population à « maintenir une vigilance active » et « à respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène et de prévention. » Parmi celles-ci figurent le lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, l’évitement de contacts étroits avec des personnes présentant des symptômes et le recours immédiat à une structure de santé en cas de signes suspects.
