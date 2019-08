Mugabe à l'hôpital de Singapour depuis avril

L'ancien dirigeant du Zimbabwe, Robert Mugabe, est hospitalisé à Singapour depuis quatre mois, a déclaré son successeur, le président Emmerson Mnangagwa.



M. Mnangagwa a déclaré que le "père fondateur de notre nation", âgé de 95 ans, recevait un traitement pour une maladie et qu'il réagissait bien.



Dans une déclaration publiée lundi, il a ajouté :



"Contrairement au passé où l'ancien président n'avait besoin que d'environ un mois pour ses soins, ses médecins ont décidé cette fois-ci de le garder sous observation beaucoup plus longtemps qu'en avril dernier, quand il est parti pour son dernier examen de routine".



Le Président Mnangagwa avait annoncé en novembre que M. Mugabe ne pouvait plus marcher en raison de problèmes de santé et du poids de l'âge.



Lorsque le gouvernement a annoncé en avril qu'il s'était rendu à Singapour pour un traitement médical, il a déclaré qu'il était attendu au Zimbabwe à la mi-mai.



M. Mnangagwa a déclaré qu'il avait envoyé une équipe à Singapour la semaine dernière pour prendre des nouvelles de l'ancien dirigeant, et qu'"en raison des bons progrès qu'il accomplit, Mugabe pourrait être libéré assez rapidement".



Les services de santé publique du Zimbabwe sont pratiquement inexistants et ceux qui en ont les moyens se font soigner en Afrique du Sud ou à l'étranger.



M. Mnangagwa, qui a pris le pouvoir en novembre 2017 avec l'appui de l'armée - mettant ainsi fin au règne de M. Mugabe qui a duré depuis 37 ans.



Il a été élu lors d'élections contestées en juillet dernier ; il a toujours souligné l'excellence de ses relations avec le "camarade" Mugabe.