Mystère sur son avenir au PSG : la réponse énigmatique de Messi

On lui prête un désir de retourner au Barça alors que sa prolongation à Paris semblait actée il y a quelques mois. Interrogé sur son futur, l’Argentin est resté évasif.



Sa prolongation avec le Paris Saint-Germain semblait pratiquement actée au sortir de la Coupe du monde qu'il a soulevée dans le ciel de Doha. Mais ces dernières semaines, Lionel Messi (35 ans) est plus proche d'un départ que d'autre chose. L'Argentin paraissait pourtant avoir apprivoisé son environnement parisien. En vain.



Auteur d'une saison plus que correcte avec les Rouge et Bleu (19 buts et 18 passes décisives en 34 matchs, toutes compétitions confondues), la Pulga a vu sa situation se détériorer après le nouvel échec du PSG en huitième de finale de Ligue des champions. Inexistant face au Bayern Munich, Messi a été pris pour cible par certains supporters franciliens. Une aubaine pour ses courtisans.



A nouveau boudeur, le n°30 sait qu'il plait ailleurs. En MLS, mais surtout au FC Barcelone, qui fait un forcing XXL ces dernières semaines pour le faire revenir en Catalogne. Un scénario qui plait de plus en plus au joueur, malgré ses relations compliquées avec Joan Laporta. Mais pour le moment, Messi se fait très discret sur ses intentions.



La preuve avec sa réponse donnée à l'occasion de la promotion d'une gamme de bagages de la marque Louis Vuitton. «Je ne sais pas ce que sera la suite, ce que sera mon avenir, mais comme je l'ai dit au début, j'aime imaginer, penser à des choses qui pourraient arriver, mais je ne sais vraiment pas ce que sera mon avenir et il sera ce qu'il doit être. Ce que Dieu veut qu'il soit, il sera», a-t-il confié à l'AFP.