N’Golo Kanté : Ces deux drames qui ont bouleversé sa vie

En juillet 2018, le footballeur de 28 ans avait marqué les esprits lors de la Coupe du monde. Mais quelques semaines avant le début de la compétition en Russie, il avait été touché par un drame. Disparition de son frère aîné En effet, il perdait brutalement l’un de ses frères aînés, comme le révélait Paris Match. Ce dernier avait succombé à une crise cardiaque. Un nouveau deuil pour N’Golo Kanté, lui qui avait déjà été confronté à la perte d’un être cher 17 ans plus tôt avec la disparition de son papa. Il n’avait que 11 ans. Premier but en équipe de France Le 29 mars 2016, le jour de ses vingt-cinq ans, il marque son premier but en équipe de France face à la Russie. Quelques mois plus tard, il parvient avec ses coéquipiers en finale de l’Euro 2016 mais est vaincu par le Portugal. Joueur français de l’année En 2017, alors qu’il évolue au sein de Chelsea après un transfert à 38 millions d’euros, il devient une fois de plus vainqueur du championnat d’Angleterre. La même année, il est élu Joueur français de l’année par France Football. La consécration mondiale survient le 15 juillet 2018, alors qu’il remporte la coupe du monde 2018, aux côtés de ses coéquipiers, à Moscou après avoir battu la Croatie 4 à 2.