N1 Féminin : Ville de Dakar, SLBC, DUC et JA dans le dernier carré

L'ASC Ville de Dakar continue d'imposer sa suprématie sur le basketball féminin sénégalais. Intouchables dans le groupe C, les quintuples championnes en titre ont signé un sans-faute avec six victoires en autant de matchs. Elles décrochent logiquement leur ticket pour les demi-finales où elles affronteront le Saint-Louis Basket Club, deuxième du groupe D.



Dans l'autre affiche, le Dakar Université Club (DUC) va croiser le fer avec la Jeanne d'Arc. Les Duchesses, malgré un match en retard face au CEMT, sont déjà assurées de terminer en tête du groupe D. De leur côté, les JA women, solides mais dominées par Ville de Dakar, ont validé leur qualification en finissant deuxièmes du groupe C.



Ces demi-finales s'annoncent explosives avec une rivalité toujours forte entre les clubs dakarois et une ambition renouvelée de détrôner l'ogre Ville de Dakar. Le dernier carré promet du spectacle et des étincelles sur les parquets.