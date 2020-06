NBA : pas dépistage de drogues récréatives pour les joueurs à la reprise

En plus d'avoir précisé les différentes dates qui marqueront la reprise de la saison NBA (saison régulière et play-offs), le journaliste Shams Sharania (The Athletic) a révélé lundi que le syndicat des joueurs et la Ligue s'étaient mis d'accord sur une mesure particulièrement favorable aux joueurs consommateurs de produits stupéfiants : ils n'auront pas à se soumettre à des tests de dépistage de drogues récréatives (cannabis notamment) jusqu'au terme de la saison.



En revanche, il sera toujours interdit de se doper avec des produits favorisant la performance. Dans l'État de Floride, la consommation de marijuana reste illégale si elle n'est pas utilisée à des fins médicales. Ce qui devrait inciter les possesseurs et consommateurs à rester confinés dans la « bulle » (ou aquarium plaisantent déjà certains) du World Disney Resort d'Orlando.



L'Equipe