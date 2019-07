#NGARSA - Le Nigéria marque un deuxième but (2-1) et se qualifie en demi-finale

C'est Ekong qui vient délivrer le Nigéria à une minute de la fin du match en reprenant un centre corner qui traînait dans les 6 mètres du gardien sud-africain. Le Nigéria gagne par 2 buts à 1 et sort l'Afrique du Sud de la compétition.



Le Nigéria et le Sénégal sont les premiers qualifiés pour les demi-finales de la CAN 2019.