Nantes : Un doublé et une passe décisive pour Santy Ngom

L’international sénégalais, Santy Ngom, a réussi un doublé et une passe décisive avec la réserve de Nantes contre La-Roche-sur-Yon (5-1) ce samedi.



Non retenu par Claudio Ranieri, le milieu international sénégalais (25 ans, 2 sélections) de Nantes avait été laissé à la disposition de la réserve. Et il n’a pas perdu son temps. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, il a permis à l’équipe B des Canaris, en tête de son Championnat et bien partie pour monter en N2, de s’imposer nettement face à La-Roche-sur-Yon (5-1).