Naples : Koulibaly victime de cris racistes

Sale soirée pour Kalidou Koulibaly (27 ans, 18 matchs en Serie A cette saison). Expulsé à la 81e minute après avoir applaudi ironiquement l'arbitre qui venait de le sanctionner d'un carton jaune, le défenseur central de Naples a vu son équipe s'incliner ensuite dans les arrêts de jeu contre l'Inter Milan (0-1), mercredi soir.



Avant cela, l'international sénégalais avait été victime de cris de singe, responsables selon son entraîneur Carlo Ancelotti de la nervosité du joueur.



"Il était nerveux, il tient beaucoup à ces choses-là. Son état d'esprit a été conditionné par le racisme subi. On a demandé trois fois la suspension du match et il y a eu trois annonces via les haut-parleurs. La solution était de l'interrompre, la prochaine fois, on quittera le terrain et on perdra le match sur tapis vert", a lancé le technicien italien après la rencontre.