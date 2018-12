Naples: Un masque à l’effigie de Koulibaly ?

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 28 décembre 2018

Le défenseur sénégalais a alors reçu le soutien de nombreux acteurs du sport et notamment de son coéquipier Faouzi Ghoulam, qui a invité les supporters napolitains à porter un masque à l’effigie de Koulibaly ce samedi (18h), à l’occasion de la rencontre face à Bologne. "Peu importe la couleur de la peau. Peu importe la religion. Peu importe l’équipe que vous soutenez. Le football, comme tous les sports, est un jeu. Et tous les jeux sont passion, divertissement et liberté. Et dans la liberté, nous sommes tous égaux ! Demain, nous serons tous Koulibaly !", a ainsi publié l'ancien Stéphanois sur son compte Twitter.