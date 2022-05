Natation-Championnats d’Afrique Zone 2 : le Sénégal représenté par 18 nageurs, dont Oumy Diop

Pour la 8ème édition des championnats d’Afrique de natation de la Zone 2, qui débute ce vendredi à la Piscine olympique de Dakar, l’équipe nationale du Sénégal misera sur 18 nageurs (7 dames et 11 hommes) pour rester la première nation de la zone. Parmi les sélectionnés, on peut citer Oumy Diop, médaillée d’or sur 100 m papillon lors des derniers Championnats d’Afrique de natation en 2021.



Porte drapeau de la délégation sénégalaise lors des Jeux olympiques de Tokyo, Jeanne Boutbien fait également partie de l’équipe nationale. Chez les hommes, Karl Wilson Aimable, médaillé de bronze sur 4×100 m nage libre et sur 4×200 m nage libre des derniers Championnats d’Afrique de 2021, représentera aussi le Sénégal.