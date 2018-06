Ndongo Ndiaye : ‘’Mame Mbaye Niang restera toujours membre à part entière du parti"

La démission de Mame Mbaye Niang du gouvernement a suscité de nombreuses réactions. Et Ndongo Ndiaye, Conseiller spécial du chef de l'Etat ne s'est pas dérobé à cette exercice. Profitant du Forum des sages de l’Alliance pour la République (Apr) qui s'est tenue à Rufisque, il a fait savoir que l'engagement de M. Niang aux côtés de Macky Sall ne faiblira jamais.«Il faut accompagner le Président sans pour autant verser dans le dilatoire et continuer à l'appuyer. Je pense que c'est la meilleure solution. Et c'est cela notre vision en tant que sage de l'Apr. Nous ne sommes pas dans les querelles de base étage », a précisé Ndongo Ndiaye.Selon lui Mame Mbaye Niang sera toujours parmi eux. «Il peut démissionner d'un poste, mais il sera toujours membre à part entière de l'Apr. Et nous serons là à ses côtés pour continuer le travail déjà commencé», a-t-il laissé entendre.