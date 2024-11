Nécrologie : l’ancienne benjamine de la 11e législature rappelée à Dieu à Paris

La commune de Podor est en deuil. Aminata Sall, plus connue sous le nom d’Astel, troisième adjointe au maire et ancienne députée, s’est éteinte samedi 23 novembre en France après une longue maladie. L’annonce a été faite par Mamadou Racine Sy, maire de la ville, sur les réseaux sociaux.



Le journal Les Échos revient dans son édition de ce lundi sur le parcours de cette personnalité emblématique. Benjamine de l’Assemblée nationale entre 2007 et 2012, Astel Sall était une figure de la coalition Sopi, où elle occupait la deuxième place sur la liste nationale en 2007, juste après Macky Sall, alors tête de liste.



Originaire de Podor, elle symbolisait dignité et honneur, des valeurs qui marqueront son héritage politique.