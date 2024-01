Netanyahu annonce une enquête militaire sur le "désastre" des 21 soldats tués à Gaza

Vingt-et-un soldats israéliens ont été tués à Gaza, après qu'une grenade propulsée par une roquette a touché le bâtiment dans lequel ils se trouvaient, a déclaré mardi un porte-parole de l'armée israélienne. Le Premier ministre israélien a annoncé l'ouverture d'une enquête militaire pour faire la lumière sur ce qu'il a qualifié de "désastre".



Des combats acharnés continuent à opposer l'armée israélienne et le Hamas palestinien à Khan Younès, dans le sud de Gaza, sur fond de tractations pour mettre la guerre sur "pause" quelques semaines, à défaut de solution à plus longue échéance.



Les forces américaines et britanniques ont mené dans la nuit de nouveaux bombardements au Yémen contre les rebelles Houthis qui, en réponse, se sont dits toujours "déterminés" à poursuivre leurs attaques contre des navires, en soutien aux Palestiniens de Gaza.