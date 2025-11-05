New York : Le nouveau maire Zohran Mamdani rend hommage aux chauffeurs de taxis sénégalais

Dans son discours prononcé mardi soir, le

l'édile de 34 ans a célébré la diversité qui caractérise New York. “ Je parle des épiciers yéménites, des abuelas mexicaines, des chauffeurs de taxi sénégalais, des infirmières ouzbèkes, des cuisiniers trinidadiens et des tantes éthiopiennes. Cette ville est la vôtre, tout comme cette démocratie”, a-t-il affirmé.

Issu d’une famille d’intellectuels de la diaspora indienne et figure de la gauche du Parti démocrate, Mamdani s’est imposé en quelques mois comme un acteur incontournable de la scène politique américaine. Socialiste déclaré et opposant farouche à Donald Trump, il avait créé la surprise en remportant la primaire démocrate en juin avant de conquérir ce mardi la mairie de la plus grande ville des États-Unis.

Né en Ouganda et arrivé aux États-Unis à l’âge de sept ans, l’ancien conseiller en prévention des saisies immobilières qui fut également rappeur inscrit plusieurs premières historiques : il devient le premier maire musulman de New York, le premier né en Afrique, le premier d’origine sud-asiatique et le plus jeune à accéder au poste depuis plus d’un siècle.

Le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, a dédié sa victoire historique à celles et ceux qui font vibrer la métropole, adressant un salut appuyé à la communauté sénégalaise des chauffeurs de taxi.