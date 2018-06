Neymar a déjà annoncé au PSG qu'il voulait partir

C'est une des affaires les plus suivies de l'été. Selon le média cité ci-dessus, le brésilien aurait décidé de ne pas poursuivre à Paris et de plus, il serait déjà passé à l'étape de communiquer sa décision.



Selon 'MEGA', l'ancien joueur du Barça aurait dit à Nasser Al-Khelaifi qu'il avait décidé de s'en aller et il l'aurait fait au moment de la célébration du titre de champion de France.



Ce choix s'expliquerait par le fait que le joueur ne serait pas heureux dans la capitale française ni dans le championnat français. Il aurait vraisemblablement bon espoir que le numéro 1 du PSG ne lui complique pas trop les choses pour poursuivre son nouveau rêve.



'El Chiringuito' affirme également que malgré cette information, le PSG pense qu'il ne s'agit que d'une envie passagère et qu'il finira par s'en défaire. Pour beaucoup d'autres, le destin de Neymar est tout tracé.