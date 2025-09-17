Ngor : deux (2) individus arrêtés pour trafic de cocaïne

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé, dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025, à l’interpellation de deux individus pour trafic de drogue, a annoncé la Police nationale.



Selon la même source, cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue dure à Ngor. Une opération a alors été menée, permettant l’interpellation d’un premier suspect. Ce dernier était en possession d’un sachet de couleur blanchâtre contenant dix pierres de cocaïne.



Poursuivant les investigations, les enquêteurs ont également procédé à l’arrestation de son fournisseur, appréhendé à la cité Avion de Ouakam. La perquisition de sa chambre a abouti à la découverte de 38 autres pierres de cocaïne, ainsi que d’un arsenal utilisé pour le conditionnement de la drogue : un plateau, du papier aluminium et un réchaud servant à chauffer la substance.



Les deux mis en cause ont été déférés devant le parquet et l’enquête se poursuit.