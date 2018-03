Nicolas Sarkozy : mis en examen à l'issue de sa garde à vue ? SARKOZY - Nicolas Sarkozy pourrait être déféré devant un juge pour une mise en examen, si les magistrats considèrent qu'ils disposent d'indices "graves et concordants" de son implication dans le financement illicite de sa campagne de 2007 par le régime de Kadhafi.

Nicolas Sarkozy est en garde à vue depuis mardi matin. Il est entendu par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête des financements de sa campagne présidentielle de 2007. La justice s'interroge sur la possibilité que le régime de Mouammar Kadhafi ait pu faire porter des millions d'euros en espèce à son équipe de campagne de manière opaque et illégale.



Après une journée d'audition, Nicolas Sarkozy a pu exceptionnellement rentrer à son domicile la nuit dernière. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Avec l'interruption de la nuit, cette garde à vue pourrait donc se prolonger jusqu'à demain, au moins jusqu'à la mi-journée. Il pourrait être déféré devant un juge à l'issue de cette audition et celui-ci pourrait le mettre en examen. Autre possibilité, l'ancien président peut être complètement remis en liberté si les soupçons sont levés, ou encore être placé sous le statut de témoin assisté dans cette affaire.



18:05 - "Ça renvoie à une image de la droite dégradée par les affaires", regrette un membre de LR

Si dans les médias, l'immense majorité des cadres Les Républicains affichent leur soutien à l'ancien chef de l'Etat, en coulisse rapporte l'AFP, les propos tenus sur l'affaire sont moins consensuels. "Ça renvoie encore au passé, à une image de la droite dégradée par les affaires et ça nous oblige à venir au soutien, à commenter sans commenter", regrette ainsi un membre LR auprès de l'agence de presse. L'agacement est donc palpable. Preuve en est, la réaction de Laurent Wauquiez, qui n'a pas répondu aux médias, préférant poster ces quelques lignes sur Twitter : "Comment comprendre que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, soit en garde à vue ? [...] Humiliant et inutile". Le "service minimum", analyse un membre de la direction du parti.



17:52 - Ziad Takieddine dit avoir versé "1,5 million d'euros directement à monsieur Sarkozy"

Intermédiaire entre Mouammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy, Ziad Takieddine tient un rôle majeur dans cette affaire, pour laquelle il a déjà été mis en examen. L'homme d'affaires franco-libanais s'est exprimé sur LCI et a affirmé avoir versé en trois fois la somme de 5 millions d’euros à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007. "Cet argent a été donné la première fois à M. Guéant, c'était 1,5 millions. La deuxième fois, c'était 2 millions. Et la troisième fois, c'était 1,5 million directement à monsieur Nicolas Sarkozy", a-t-il déclaré, avant de préciser que cet argent n'a pas servi à financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy.



17:50 - Pourquoi Nicolas Sarkozy est-il en garde à vue et pas Brice Hortefeux ?

Cité dans l'affaire des financements de campagnes présumés, Brice Hortefeux a, comme Nicolas Sarkozy, été entendu par la justice. Mais contrairement à l'ancien président, il n'a pas été placé en garde à vue mais seulement entendu en audition libre. La raison officielle ne peut pas être déterminée pour l'instant mais Philippe Bilger, ancien avocat général à la cour d'assises de Paris, a tenté une explication pour le Huffington Post. "On ne peut faire que des supputations. Le plus plausible est que les éléments contre Nicolas Sarkozy sont plus nombreux que ceux visant Brice Hortefeux qui, à la lecture des articles de presse, n'a visiblement qu'un rôle secondaire", a-t-il confié. Ce que l'on sait aussi, c'est que les magistrats sont confrontés à l'immunité parlementaire de l'eurodéputé Brice Hortefeux. Demander une levée de cette immunité requiert du temps et nécessite de communiquer sur l'avancée de l'enquête.



17:50 - Ce que signifie une "mise en examen"

Si Nicolas Sarkozy est mis en examen dans l'affaire du supposé financement libyen de sa campagne, alors la justice aura tranché sur un certain nombre de points. Les juges considéreront en effet qu'il existe bien "des indices graves ou concordants prouvant son implication dans les faits instruits". Les magistrats peuvent alors décider d'une mesure de contrôle judiciaire ou bien ordonner une assignation à résidence. Une détention provisoire peut être envisagée dans le cas d'une mise en examen, mais il est presque certain qu'une telle décision est d'ores et déjà écartée pour les soupçons qui pèsent sur Nicolas Sarkozy.



16:54 - Nicolas Sarkozy : un "match" à "armes égales" face à Ségolène Royal ?

Alors qu'elle fut l'adversaire de Nicolas Sarkozy en 2007 au deuxième tour de l'élection présidentielle, Ségolène Royal, sans se prononcer réellement sur l'affaire, s'est demandé si le "match était à armes égales" cette année-là.

