Niger: l'UA exprime son "ferme soutien" aux décisions de la CEDEAO

Le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat exprime son « ferme soutien » aux décisions de la CEDEAO sur le changement anti- constitutionnel au Niger, dans un communiqué.



M. Faki exprime ses « vives préoccupations » relativement à la détérioration des conditions de détention du président Mohamed Bazoum. En effet, des sources concordantes attestent d'une « dégradation inquiétante » de telles conditions.



Le Président de la commission interpelle les autorités militaires sur l'urgence de stopper l'escalade avec l'organisation régionale, la défiance à son égard et la poursuite de la séquestration du Président dans des conditions qui se dégradent de façon inquiétantes.



« Un tel traitement d'un président démocratiquement élu à travers un processus électoral régulier est inadmissible », dit Faki dans la note ce vendredi.



Il appelle à la libération « immédiate » du président Bazoum, de tous les membres de sa famille et de son gouvernement qui sont illégalement séquestrés avec lui au mépris du droit nigérien et de tous les principes fondateurs de l'UA et de la CEDEAO.



Le Président de la commission invite l'ensemble de la communauté internationale à rassembler concrètement tous ses efforts pour sauver la vie et l'intégrité morale et physique du Président Mohamed Bazoum.