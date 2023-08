Niger: le président Bazoum «a le moral haut» (médecin personnel)

« Le président a le moral haut », a annoncé le médecin personnel de Mohamed Bazoum à sa famille. Pour la première fois depuis le putsch du 26 juillet, le chef de l'État du Niger, séquestré dans le sous-sol de la résidence présidentielle à Niamey, a pu consulter son médecin, ce samedi 12 août, en fin de matinée. Cette visite, la première depuis celle du Tchadien Mahamat Idriss Déby, le 31 juillet dernier, a été acceptée par la junte à la suite des multiples appels de ses proches et des instances régionales et internationales à sa libération. Le médecin a pu s'entretenir avec le chef de l'État, mais également sa femme et son fils. « Tous vont bien », a-t-il indiqué. Le médecin a également pu leur apporter des vivres et des médicaments. Les conditions de vie du président restent néanmoins difficiles, l'électricité est toujours coupée. À la suite à cette visite, la famille du président Bazoum s'est dite « soulagée ».