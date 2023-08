Niger: le président nigérian demande à la Cédéao de «tout faire» pour une résolution «à l'amiable»

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, également président en exercice de la Cédéao, a demandé à la délégation de la Cédéao en partance jeudi soir 3 août pour Niamey de « tout faire » pour garantir une résolution « à l'amiable » de la crise au Niger, selon un communiqué de la présidence publié sur le réseau social X (ex-Twitter).



Le président Bola Tinubu a annoncé également avoir mis sur pied une autre délégation dirigée par un ambassadeur nigérian pour discuter avec « les dirigeants de la Libye et de l'Algérie » du Niger et a chargé ces deux délégations « de faire tout ce qui est nécessaire pour garantir une résolution concluante et à l'amiable de la situation au Niger dans l'intérêt de la paix et du développement de l'Afrique ».