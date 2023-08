Niger: plus de 237 Sénégalais veulent rentrer au bercail

Les Sénégalais forment une grande communauté au Niger. Ils y sont estimés à plus de 1000 ressortissants. Regroupés au sein de l'Association des ressortissants des Sénégalais vivant au Niger, ils travaillent dans tous les secteurs d'activités, surtout dans l'informel. Nombre d'entre eux veulent aujourd'hui renter au Sénégal pour fuir la crise. L'Ambassade du Sénégal a ouvert une liste pour leur faciliter le voyage.



Selon L’Observateur, les inscriptions gérées par l'Association des ressortissants se poursuivent toujours. Pour le mo- ment, plus de 237 personnes ont été recensées. Mais, avec la fermeture des frontières aériennes et terrestres, ces candidats au retour volontaire doivent encore prendre leur mal en patience.