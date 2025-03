Niger: une attaque jihadiste meurtrière contre une position de l'armée à Ekadey

​ Des hommes lourdement armés, montés à bord de pick-up, ont surpris les soldats nigériens dans leur sommeil. Après de violents combats, les assaillants ont réussi à prendre le contrôle de la position militaire, si l'on en croit les images publiées sur les réseaux sociaux.



Un bilan encore inconnu

Selon des sources sécuritaires, le poste avancé a été complètement détruit et pillé et l'on sait qu'une section comptant 30 à 40 hommes y était positionnée. Dans un communiqué, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), revendique avoir tué quinze militaires nigériens et fait cinq prisonniers dans cette attaque, qui leur a également permis de mettre la main sur des armes et trois véhicules militaires.



La radio nationale a indiqué que onze corps sans vie ont été enterrés ce samedi à Agadez. Le chef d'état-major des forces armées nigériennes et son adjoint ont assisté aux funérailles. Ils se sont également rendu sur les lieux de l'attaque, a-t-on appris.





Ekadey est une zone rocailleuse, difficile d'accès, dont la défense est complexe, vu son éloignement des premiers renforts militaires. Un véritable « no man's land » où circulent terroristes et trafiquants en tout genre. Une source sécuritaire estime que les responsables de cette attaque meurtrière ne veulent pas que le passage de leurs marchandises par ce corridor soit perturbé par la présence des forces nigériennes.