Nigéria : Des militaires tuent trois policiers lors d'une embuscade de l'armée

Les Nigérians ont été choqués de voir le conflit se dérouler dans un forum public. La police veut également savoir où se trouve le suspect menotté, Alhaji Hamisu, qui est accusé d'être un kidnappeur notoire. Il s'est échappé dans la fusillade et la police accuse les soldats de l'avoir libéré.

Cet incident met en lumière les relations houleuses entre les agences de sécurité nigérianes qui luttent contre les insurgés islamistes dans le nord-est du pays, font face à des affrontements meurtriers entre agriculteurs et bergers et à des enlèvements endémiques dans tout le pays.

Le président Muhammadu Buhari, ancien général militaire, a convoqué un conseil de sécurité après la diffusion des tweets de la police.