Nigeria: armement, vaccins et violences policières au cœur de la rencontre Buhari-Blinken

En retirant le Nigeria de la liste noire des pays violant la liberté des religions selon les États-Unis, Antony Blinken avait préparé le terrain. C'est donc un président Muhamadu Buhari décrispé qui a reçu jeudi 18 novembre le secrétaire d'État pour un face-à-face masqué à Abuja. Lors de cette rencontre au palais d'Aso Rock, le Nigeria et les États-Unis ont signé un accord sur des volets humanitaires et de santé. Et les deux hommes ont abordé le sujet tabou des violences policières au Nigeria.

RFI

