Nigeria: l'inflation s'envole pour atteindre son plus haut taux en 17 ans

Les Nigérians sont plus que jamais pris en tenaille entre des prix qui grimpent et une monnaie de plus en plus dévaluée. Les coûts flambent dans tous les secteurs : l'énergie, les transports, mais aussi l'alimentation, du fait notamment de l'explosion du prix du pain et des céréales.



Même en excluant les produits les plus volatiles, l'emballement de l'inflation de fond bien supérieure aux prévisions de la Banque Centrale. De plus, une mauvaise gestion structurelle et le vol le long des pipelines ont empêché le Nigeria de profiter de l'augmentation des prix du baril de pétrole ces derniers mois.



Bien au contraire, d'importantes subventions sur le prix de l'essence grèvent le budget de l'État. Pour son carburant, comme pour de nombreux autres biens de consommation, le Nigeria dépend totalement des importations et donc, du dollar américain.



Sauf que les importateurs ont le plus grand mal à obtenir des devises étrangères, en raison des restrictions de la Banque Centrale, qui veille farouchement sur ses réserves de liquidités. Résultat : tout le monde ou presque se fournit sur le marché parallèle. Ce mardi, le Naira s'est effondré à 683 nairas pour 1 dollar sur le marché noir, 20 % en dessous de sa valeur au guichet officiel.