Côte d’Ivoire: de nouveaux cadres de l'opposition arrêtés et inculpés par la justice antiterroriste

En Côte d’Ivoire, des cadres du PDCI-RDA et du PPA-CI sont visés par de nouvelles inculpations. Quatre d’entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire, vendredi 23 octobre, selon leurs avocats. Ils étaient convoqués devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d’Abidjan. La semaine précédente, d’autres cadres de l’opposition avaient déjà fait l’objet de procédures similaires.



Depuis lundi 19 octobre, au moins neuf cadres de l’opposition ont été placés sous contrôle judiciaire, selon leurs avocats.



Au PDCI, les inculpations concernent notamment le vice-président, Georges Philippe Ezaley, le directeur général du parti, Roger M’Bia, ainsi qu’Aziz Thiam, frère de Tidjane Thiam. Du côté du PPA-CI, figure notamment Fabrice Lago, secrétaire général adjoint du parti.



Leurs avocats soulignent une similitude dans le nombre et la nature des chefs d’inculpation. Dix-sept pour chacun des mis en cause, parmi lesquels « actes terroristes », « attentat contre l’autorité de l’État » et « assassinat ». La justice leur reproche des faits en lien avec les troubles électoraux de 2025, « avant, pendant et après la présidentielle », précise l’un des avocats.



La semaine précédente, trois autres cadres du PPA-CI avaient, eux aussi, été placés sous contrôle judiciaire pour les mêmes motifs, des procédures qui s’ajoutent à celle visant son quatrième vice-président, Justin Koné Katinan, écroué depuis le 11 septembre dernier.