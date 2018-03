Nkurunziza nommé 'guide suprême éternel'

"Il est notre chef, donc dans notre parti (...) personne n'est comparable à lui", a déclaré le secrétaire général, Evariste Ndayishimiye.



"C'est notre parent, c'est lui qui nous conseille, c'est pourquoi je demande à tous nos membres de respecter cela (…). Pour nous, c'est le meilleur".



Mais les critiques fusent et dénoncent un culte de la personnalité.



Les concubins invités à se marier avant fin 2017

Jérémie Minani, l'un des leaders de l'opposition, a déclaré à la radio publique : "Cela fait partie de son plan pour atteindre son objectif et éliminer tout obstacle".



Un référendum constitutionnel est prévu au mois de mai et pourrait aboutir pour Pierre Nkurunziza, à un prolongement de pouvoir jusqu'en 2034, soit deux mandats supplémentaires.



Pourtant son troisième et actuel mandat est toujours controversé.



Burundi : un journaliste menacé d'emprisonnement

Sa réélection avait conduit à des violences en 2015, faisant plus de 1 000 morts et déplaçant des centaines de milliers de personnes.