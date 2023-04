« Noir de merde » les propos de Leroy Sané qui ont mis Mané dans tous ses états

À l’issue du match opposant Manchester City et le Bayern en Ligue des Champions, Sadio Mané a eu un accrochage avec son coéquipier, Leroy Sané, après des échanges entre eux dans le vestiaire. L’international sénégalais n’avait pas apprécié la façon dont l’international allemand lui parlait pendant le match. S’en suit une tentative d’échanges puis les esprits se sont vite échauffés après que Leroy lui a dit « Scheisse Schwarzer» (ou noir de merde).



Afin de calmer le jeu, L’ancien citizen a ensuite été conduit en dehors du vestiaire. Le champion d’Afrique a aussi été maintenu à l’écart par ses coéquipiers pour ne pas que les choses dégénèrent. Le club allemand souhaitait régler cet incident en interne avant que cette information soit révélée par des médias comme Bild et Sky.



Le fils de Souleymane Sané n’a pas attendu une médiation des dirigeants pour présenter ses excuses. Il a regretté ces mots et a présenté ses excuses dans l’hôtel.



Le natif de Bambaly, quant à lui, s’est excusé devant ses coéquipiers lors de la séance d’entrainement du jour. Il ne sera pas dans le groupe pour le match de ce week-end contre Hoffenheim annonce le Bayern Munich. Son avenir au club n’est pas du tout menacé. Thomas Tuchel compte sur lui pour le reste de la saison et la saison prochaine.



